Bellaria Igea Marina, al via il palinsesto estivo (con misure anti-Covid)

Il mare è trasparente e invitante, la spiaggia bianca, larga e lunghissima, conchiglie e pesci guizzanti. Sullo sfondo le pinete, le colline di Romagna, il profilo inconfondibile di San Marino. Siamo a Bellaria Igea Marina, una delle località più piacevoli e friendly della costa romagnola. Sicurezza, tranquillità e relax dovunque. Le paure, il contagio, le reclusioni invernali appaiono lontani e surreali. La zona ha reagito con l’ottimismo e l’operosità tipicamente romagnoli. Gli hotel hanno organizzato bene sanificazione e igienizzazione, confezioni monouso ai buffet, mascherine di protezione obbligatorie per tutto il personale. Si può dunque programmare di nuovo una piacevole vacanza al mare. Anche perché Bellaria Igea Marina, prima delle altre località vicine, ha programmato un ricco palinsesto di eventi per tutta l’estate. La Fondazione Verdeblu, che si occupa di Eventi e Promozione Turistica, forte di una ricca esperienza organizzativa nelle passate stagioni, ha ideato in grande anticipo il calendario delle attività, anche predisponendo le strutture necessarie per evitare assembramenti. La struttura più originale è senz’altro quella delle “BIM (Bellaria Igea Marina)Bubbles”, cioè grandi arene gonfiabili, non impattanti e facilmente smontabili, che si possono adattare a varie zone della cittadina. Si comincia dunque il 29 giugno con il Bellaria Comics Festival, quindi si susseguiranno, tutte a ingresso libero, tante proposte per tutti i gusti e gli interessi, dalle proposte family/kids, alle proposte per giovani, anziani, sportivi, musicofili e cinefili.

Tante anche le postazioni che permettono di esplorare le attrazioni della cittadina, dal Parco del Gelso al Piazzale Capitaneria di Porto, dal Palazzo del Turismo al Parco Culturale “La Casa Rossa” di Alfredo Panzini.





Perché non si deve dimenticare che Bellaria Igea Marina, anche fuori stagione, offre luoghi di interesse. La Casa Rossa è uno di questi, con le testimonianze vissute del letterato, Accademico d’Italia, Alfredo Panzini, legatissimo a questa terra, luogo di elezione per le sue lunghe villeggiature. Un’altra attrazione è la Torre Saracena, del XVII secolo, sede museale, inserita in un giardino costellato da vele colorate dei tipici bragozzi e da una sfilata di suggestive foto d’epoca.





Le vele dei bragozzi ricordano che Bellaria è terra di pescatori e marinai, che il mare è una grande attrattiva, e che i tour in barca sono splendidi per scoprire un panorama diverso. A settembre, come ogni anno, si svolgerà nel Portocanale la Festa del Mare e Teresinamar, con specialità di pesce tradizionali, musica, spettacolo e divertimento. E lo shopping non mancherà, con le famose tele stampate nei colori ocra, ruggine, blue bianco della storica stamperia Casadei: capi d’arredo per tutta la casa, oltre ai sacchettini che contengono l’immancabile sale di Romagna. Per alloggiare c’è solo l’imbarazzo della scelta: tanti hotel, anche a conduzione familiare, tra i quali eccelle il Blu Suite, sia per la ristorazione, sia per una Spa superaccessoriata, forse unica in tutta la zona.





www.blusuitehotel.it

info@fondazioneverdeblu.org

www.bellariaigeamarina.org