Berlusconi, torna a parlare Ruby Rubacuori: "Bunga Bunga? Mai fatto niente di illegale. Silvio? Conoscerlo mi è costato molto"

Karima el-Mahroug in una intervista al New York Times ammette di aver partecipato alle feste ad Arcore ma nega di aver infranto qualunque legge

Silvio Berlusconi fa ancora parlare di sé anche all'estero ma non per la sua carriera politica. Il New York Times in particolare ha ripreso la vicenda di Karima el-Mahroug, alias Ruby Rubacuori, ovviamente concentrandosi in particolare sullo scandalo "Bunga Bunga", che ha visto all'allora presidente del Consiglio accusato di aver fatto sesso in alcune feste organizzate nella sua villa di Arcore, cercando poi di comprare il silenzio delle donne presenti.

"Conoscerlo mi è costato molto", ha dichiarato Ruby alla testata americana. Ammette anche di aver partecipato alle feste "ricevendo circa 40.000 euro, oltre a gioielli" ma nega di aver infranto la legge. Karima attribuisce il suo comportamento in quel momento alla necessità di denaro "dopo un’infanzia difficile".

Il New York Times sottolinea poi come sebbene sia passato molto tempo dai fatti ancora molte persone per strada la riconoscono come Ruby o "la nipote di Mubarak", anche perché il volto di Berlusconi è ancora molto presente nella vita pubblica tra "francobolli e manifesti elettorali per il suo partito, su cover di cellulari, tazze e magliette". Per questo Karima sta già preparando la figlia dodicenne alle future prese in giro di amici e conoscenti.