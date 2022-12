Bianca Balti come Angelina Jolie: "L'8 dicembre farò una mastectomia"

Bianca Balti si sottopporrà allo stesso intervento dell'attrice Angelina Jolie: "Farò la mastectomia preventiva"

La modella di origine lodigiana Banca Balti ha annuncito, dal suo profilo Instagram, che giovedì 8 dicembre si opererà a Los Angeles, dove vive, per farsi togliere i seni. La 38enne musa di griffe prestigiose, mamma di Matilde, 15 anni e Mia di 7, la scorsa estate aveva annunciato un intervento per l’asportazione preventiva di ovaie e tube, ora con una lettera ai fan comunica la sua decisione. "Mamma si opera perché ama troppo la vita. Così ho detto a Mia e così dico anche a voi. Giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 11.00 di Los Angeles, per l'ennesima volta Bianca sceglie la vita".

Bianca Balti e la diagnosi di mutazione genetica Brca1

Bianca Balti, 38 anni, a seguito di una serie di ricerche mediche, la scorsa estate aveva ricevuto la diagnosi di una mutazione genetica (Brca) e aveva deciso di intervenire. La modella via social ha informato i suoi follower chiedendo supporto e raccontando: "Verrò ricoverata per l‘asportazione preventiva del tessuto mammario. Ed ora che non posso più tirarmi indietro, egoisticamente, mi rivolgo a voi. Per sentirmi dire quanto sono coraggiosa, che sto facendo la cosa giusta, che vi sono d’ispirazione. Perché ho perso il sentimento che mi ha portata qua; mi sono smarrita nell’autocommiserazione".