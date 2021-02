Bonus asilo 2021, via alle domande: da 1500 a 3000€ per pagare la retta: VIDEO

Bonus asilo 2021, Inps apre alle domande: come funziona

Si apre oggi la possibilità di richiedere il Bonus Asilo Nido 2021, una misura di sostegno per i genitori per cui l'Inps ha comunicato che è attiva la procedura: da ggi quindi si possono inserire le domande, tramite sito internet Inps o patronati.

Bonus asilo 2021 Inps, come richiederlo

Possono chiedere il bonus i genitori di figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016: i beneficiari avranno un sostegno per sostenere le spese per l’asilo nido, o un contributo per l'accudimento dei più piccoli presso la propria abitazione in caso di bambini affetti da gravi patologie.

Chi ha già beneficiato del Bonus Nido 2020 trova sul portale Inps una domanda precompilata. Le richieste si possono presentare fino al 31 dicembre 2021, mentre le fatture si possono allegare fino al 1 aprile 2022. Attenzione però: non sono prenotabili le mensilità da settembre a dicembre se il bambino compie 3 anni proprio in quel periodo.

Bonus asilo 2021 Inps: come viene erogato

Per il bonus asilo nido 2021 sono stati stanziati in totale 530 milioni: 1.500 euro all'anno destinati agli Isee minorenni superiori a 40 mila euro o in assenza di Isee valido, 2.500 euro all'anno per Isee minorenni compreso tra 25 mila e 40 mila euro, 3 mila euro per Isee minorenni sotto i 25 mila euro.

Il Bonus Asilo Nido 2021 è erogato mensilmente, mentre il rimborso presso la propria abitazione una tantum, non può superare la retta dell'asilo nido e non è cumulabile con la detrazione fiscale.

L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA).

Per semplificare la presentazione l'Inps ha anche pubblicato un video tutorial: