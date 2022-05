Boom di tatuaggi in Italia, le ultime statistiche

Tatuaggi in Italia: trend in forte crescita. Nuove applicazioni a livello di business anche nella moda

Nel corso degli ultimi anni, i tatuaggi in Italia hanno vissuto una crescita davvero notevole. Ormai siamo il paese con più tatuati a livello globale e il trend appare inarrestabile. Cosa c'è da sapere su questa tendenza senza fine? I dati non fanno altro che dimostrarla in maniera cospicua.

Dopo le restrizioni dovute alla pandemia, molte persone hanno scelto di tatuarsi: c'è chi ha scelto di scrivere sul proprio corpo le iniziali del nuovo partner, chi ha segnato nome e cognome di persone care scomparse a causa del Covid, chi ha aggiunto il disegno di una mascherina alla propria collezione. Gli ultimi dati relativi al fenomeno sono aggiornati allo scorso 30 giugno e sono stati diffusi dall'ente Unioncamere.

Secondo quanto riporta la ricerca, le attività che si concentrano su tatuaggi e piercing sono oltre 6.000 solo nel nostro Paese, e i numeri sembrano destinati a lievitare ulteriormente. Basti pensare che nel 2012, la cifra non arrivava neanche a 1.350 attività, per una crescita che ha oltrepassato il +350%. Dando un'occhiata ai numeri su base regionale, la Lombardia spicca rispetto al resto d'Italia con il doppio delle strutture rispetto alla seconda, ossia il Lazio. Seguono Toscana, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto, mentre la graduatoria viene chiusa da Basilicata, Molise e Valle d'Aosta.

A tutto ciò, bisogna aggiungere un aumento sostanziale nelle attività portate avanti dal pubblico femminile e dai giovani. Circa il 37% delle imprese che si occupano di tatuaggi e piercing viene supervisionato da donne, mentre il 43% viene guidato da persone con età inferiore ai 35 anni.

Ma quanti sono gli italiani tatuati?

Circa 7 milioni di persone possiedono almeno un tattoo, ossia poco meno del 13% della popolazione totale. Le donne tendono a tatuarsi con maggiore frequenza rispetto agli uomini e si concentrano su piedi, caviglie e schiena, mentre i maschi prediligono spalle, braccia e gambe. Ormai fare a meno di un tatuaggio diventa sempre più difficile e la clientela è davvero trasversale, andando dai giovanissimi a persone più anziane. La strada è tracciata: la bellezza di tatuaggi e piercing è senza tempo ed è in grado di offrire uno stile all'avanguardia a chiunque.

Anche nella moda il trend dei tattoo è in crescita

Al tempo stesso, il mondo del tatuaggio sta esplorando nuove applicazioni a livello di business e viene sfruttato anche nell’industry fashion. Infatti diversi brand sono in grado, grazie al forte impatto visivo e al potere evocativo, di affascinare un numero sempre maggiore di appassionati di tatuaggi e di moda. Un chiaro esempio è senz'altro rappresentato dal progetto Alex De Pase Luxury Footwear, portato avanti dal famoso tatuatore Alex De Pase e capace di dare vita ad una sinergia vincente tra tatuaggi e footwear.