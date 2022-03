Briatore: "Autostrade bloccate: scandaloso. Venite a vedere, pago io". VIDEO

Flavio Briatore contro Autostrade: la replica dell'amministratore delegato Roberto Tomasi

Botta e risposta social tra Flavio Briatore e l'ad di autostrade Roberto Tomasi. L'imprenditore ha infatti postato un video nella giornata di martedì in cui lamentava le condizioni del traffico in zona Savona, Liguria, definendolo "uno scandalo". E la risposta di Tomasi non si è fatta attendere.

"Da 40 minuti siamo bloccati in autostrada vicino a Savona. È uno scandalo. Sono due anni e mezzo che va avanti questa situazione. Se qualcuno stesse male, qui muore. Io mi chiedo perchè l'amministratore delegato di Autostrade, Tomasi, non si prende una bella macchina con autista, insieme all'ex banchiere Giuliano Mari, presidente di Autostrade e tutti e due si fanno un bel giro sulle autostrade? Vengano in auto a vedere, la benzina gliela pago io".

Sbotta così Flavio Briatore in un video postato sui propri social. A stretto giro la replica di Tomasi Autostrade: "Gentile Briatore, mi creda, non è facile fare una valutazione sull'andamento dei lavori autostradali stando seduti in automobile, senza sapere cosa realmente accade nei nostri cantieri. La attendiamo per visitarli insieme: siamo aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, scelga Lei ora e giorno. Per Lei abbiamo già predisposto caschetto, giubbotto e scarpe antinfortunistiche. La benzina, se vuole, gliela paghiamo noi. Saremo lì ad accoglierla. Cordiali saluti, Roberto Tomasi "