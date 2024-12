Altro che ritorno di fiamma, Briatore furioso con la Gregoraci per il suo nuovo fidanzato. Bloccata sul telefono

Flavio Briatore sarebbe talmente arrabbiato con Elisabetta Gregoraci per la relazione con Tomas Talin da averla bloccata sul telefono

Flavio Briatore sarebbe ancora molto geloso di Elisabetta Gregoraci. La conferma arriva da un'indiscrezione lanciata da Dagospia, secondo cui l'imprenditore sarebbe furioso per la relazione tra la sua ex e Tomas Talin, tanto da averla bloccata sul telefono. Curioso come solo poco tempo fa si parlava di un ritorno di fiamma tra Briatore e Gregoraci.

Va detto che la lovestory tra la showgirl e Tomas Talin non è la prima dopo il divorzio ma pare che tra i due ci sia un accordo che prevede di farsi vedere il meno possibile con un eventuale nuovo partner. Elisabetta Gregoraci, invece, sarebbe stata vista in diverse occasioni insieme alla nuova fiamma dopo la fine della relazione con Giulio Fratini. Proprio la troppa discrezione da parte della conduttrice avrebbe portato alla rottura con l'imprenditore fiorentino.

Va de sè che nonostante le rimostranza di Briatore, la storia d'amore tra Elisabetta Gregoraci e Tomas Talin viaggia a gonfie vele. Lui è l'erede di una famiglia veneta molto nota nell'ambiente di St. Moritz e ha 16 anni meno di lei. I due si conoscerebbero già da diverso tempo, in quanto frequentano gli stessi ambienti, ma ora sarebbe scattata la scintilla.