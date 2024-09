Elisabetta Gregoraci ricoverata in ospedale: "Il mio corpo mi ha detto di fermarmi"

Elisabetta Gregoraci è stata ricoverata in ospedale ma il motivo è un mistero. Non sarebbe nemmeno la prima volta

Elisabetta Gregoraci è stata ricoverata in ospedale. La showgirl si è mostrata sui social visibilmente affaticata con le cannule attaccate al braccio, creando così una certa apprensione tra i suoi fan. L'ex di Flavio Briatore, che appena qualche giorno fa ha accompagnato il figlio Nathan Falco nella sua esclusiva scuola in Svizzera, ha scritto: "E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti. Ora tocca a me".

Pare che non sia la prima volta che Elisabetta Gregoraci viene ricoverata: "La settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale, poi uscita e ora sono nuovamente qui”. "Il tempo scorre lentamente tra esami, prelievi, antibiotici...- racconta - ma le cose stanno procedendo in buona direzione quindi sono positiva". Ancora non è chiaro il motivo del ricovero ma la conduttrice ha voluto rassicurare i suoi follower: “Nulla di grave non preoccupatevi ma devo un attimino pensare a me. Voi mandatemi tanta energia positiva e pensatemi”.