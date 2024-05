Britney Spears, ennesima crisi: "Scatti d'ira che sfociano in violenza fisica"

Britney Spears starebbe affrontando una crisi con il serio rischio di ferire se stessa e altri. Inoltre è a ferri corti con il fidanzato Paul Soliz

Non c'è davvero pace per Britney Spears. La cantante, che convive da anni con forti crisi di depressione e una salute mentale a dir poco instabile, pare stia affrontando una nuova crisi. Secondo quanto riporta il sito TMZ, che riporterebbe fonti certe, Britney Spears sarebbe “in crescente pericolo di ferire se stessa o gli altri, o anche peggio e numerose persone dentro e intorno alla sua vita sono spaventate per lei e credono che l’unica strada per la sopravvivenza a lungo termine sia un’altra tutela”.

Stando alle fonti, "la salute mentale di Britney è in crisi da quando è finita la tutela, spesso non prende le medicine che la stabilizzano, beve e usa vari farmaci, il che è particolarmente pericoloso, perché ha problemi di abuso di sostanze che l’hanno mandata in riabilitazione più volte".

La cantante, riporta ilfattoquotidiano.it, "ha sbalzi d’umore radicali e spesso ha scatti d’ira che sfociano nella violenza fisica. Ci sono volte in cui ci viene detto che è impossibile comunicare con lei perché non riesce a impegnarsi in una conversazione razionale".

Non solo, l'attuale fidanzato Paul Soliz sarebbe "un criminale e gestisce la sua casa e la sua vita”. Lui e Britney all'inizio del mese avrebbero “litigato fisicamente dopo una notte di bevute all’hotel Chateau Marmont”, in cui lei avrebbe finito per correre “seminuda nel corridoio, urlando alla gente". Dopo l'arrivo dell'ambulanza la cantante si sarebbe fatta male a una caviglia. La coppia avrebbe avuto anche un alterco in un albero di Las Vegas causando danni per migliaia di dollari.