Brooklyn Beckham si tatua il nome della nonna della fidanzata Nicole Peltz

Brooklyn Beckham, il nuovo tatuaggio per Nicole Peltz

Era il 9 gennaio 202 quando, in occasione del compleanno della ragazza Nicole Peltz, Brooklyn Beckham si è recato dal suo tatuatore di fiducia per farsi disegnare una nuova scritta sul braccio: "Gina". Gina non è il nome di nessuna "terza incomoda", bensì della nonna dell'attuale compagna di Brooklyn Beckham. La nonna della 26enne, secondo quando riporta Fanpage.it, ha perso la vita lo scorso anno, lasciando di stucco la nipote, che ancora oggi non può fare a meno di ricordarla con dolcezza sui social. La foto del nuovo tattoo di Brooklyn Beckham è stata infatti subito postata su Instagram dalla giovane ragazza con la didascalia: "Il miglior regalo di compleanno di sempre".

Brooklyn Beckham, la passione per i tatuaggi

Brooklyn Beckham, così come il papà David, hanno una passione smisurata per i tatuaggi. I due infatti, nel corso della loro vita, imprinto sulla pelle numerosi simboli, disegni e scritte dai più disparati significati. Il primo tatuaggio di Brooklyn Beckham, secondo quanto riporta Fanpage.it, risale al 2017, quando il giovane aveva appena compiuto i 18 anni. Da quel momento, si legge, non si è più fermato.