Brunello Cucinelli racconta la sua prima volta: "Non sapevo niente di niente"

Brunello Cucinelli racconta la sua prima volta con la moglie Federica Benda: "Non sapevamo nulla. Niente di niente. Non avevo neanche mai visto una donna in costume"

Brunello Cucinelli e la moglie Federica Benda sono innamorati ormai da 52 anni e non sembra che sia cambiato molto da quando si sono incontrati per la prima volta nel 1982. "Brunello, è diventato più riflessivo. Anche se a me piaceva matto", racconta lei in una intervista di coppia al Corriere della Sera. "Per forza, prima abbiamo messo su un allevamento di lombrichi, poi di lumache che sono scappate e l’idea dei conigli che non è decollata. Dovevo mettere la testa a posto", risponde lui.

Il re del Cashmere ha poi raccontato il loro primo incontro: "Lei aveva 16 anni e mezzo e io 17, suvvia la stessa età. Perché la differenza sono solo sei mesi. E non mi guardare così perché non è un anno...".