Cancel culture: cambiano pure la favola di Biancaneve: ora diventa "Neraneve"

Biancaneve diventa Neraneve, il test di “scuritudine” per poter recitare

Un allarme arriva dagli USA: stanno mettendo le mani anche sulla favola di Biancaneve e i sette nani. La notizia arriva dal Daily Mail Us ed è già deflagrata sui social provocando aspri dibattiti mondiali. In questi giorni stanno completandosi le ultime riprese e i dettagli del film su Biancaneve, atteso per il prossimo anno.

Il cambiamento che la Disney sta apportando riguarda il solito “politically correct”. Il film di animazione del 1939 -che è un adattamento della favola dei fratelli Grimm- è ora considerato sessista, classista e chi più ne ha più ne metta.

Intanto i nani diventano “creature magiche” e sono di etnie diverse. Questo in nome e per conto di un sopposto body shaming contro di loro e di discriminazione razziale nei confronti di altre etnie. Insomma, i nani bianchi non vanno più bene. Si nasconde la bassa altezza con un maquillage magico e il colore della pelle viene adattato e generalizzato, sbiancandolo.

Chi sa se i maori faranno lo stesso con le loro favole e i loro miti fondatori, ma ne dubitiamo. E poi c’è il piatto forte: lo stupidismo degli sceneggiatori arriva a stravolgere il famosissimo bacio finale tra il principe azzurro e Biancaneve, che da ora –immaginiamo- si chiamerà “Neraneve”.