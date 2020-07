Cane lasciato in auto al sole muore per il menefreghismo dei padroni

Pisa, cane lasciato in auto al sole: due turisti stranieri sono stati denunciati per maltrattamento di animale

Molti considerano il proprio animale domestico un membro della famiglia a tutti gli effetti ma non è raro che cani e gatti muoiano per la disattenzione dei propri padroni, soprattutto durante i mesi estivi. Ieri due turisti sono stati denunciati dalla polizia municipale di Pisa per maltrattamento di animali dopo aver lasciato il proprio cane chiuso in auto sotto il sole. Il bulldog è stato portato presso una clinica veterinaria a San Piero a Grado per cercare di salvargli la vita ma putroppo il tentativo è stato inutile. La procura della Repubblica ha disposto l'autopsia per verificare l'effettiva causa del decesso.

Ad avvertire i vigili urbani dle cane lasciato in auto sotto il sole nella zona monumentale di piazza dei Miracoli è stato un turista italiano. L'animale era impossibilitato ad uscire e una parte del finestrino abbassata non era sufficiente a permettergli di respirare normalmente. L'auto appartaneva a due turisti danesi, a cui è stato ordinato dalle autorità di aprire la vettura per liberare l'animale.

Cane lasciato in auto al sole: bastano pochi minuti per portare alla morte dell'animale

In linea di massima un animale non dovrebbe mai essere lasciato solo in auto ma il pericolo diventa ancora più alto nei mesi estivi. Se proprio c'è questa necessità, il cane dovrebbe sempre avere a disposizione dell'acqua e l'assenza del padrone non deve superare i 2-3 minuti. E' importante sottolineare che la temperatura interna al veicolo può aumentare di 20 gradi in appena 20 minuti e che il cane lasciato in auto sotto il solo può morire in meno di 6 minuti.

Cane lasciato in macchina, chi chiamare?

Nel caso in cui vi trovaste nella situazione di un cane lasciato in auto al sole in evidente stato di sofferenza, il consiglio è quello di richiedere l'intervento della polizia locale o dei carabinieri, che provvederano ad aprire la vettura. Alcuni ritengono sia lecito scattare una foto dell'animale segregato in auto e rompere il vetro ma in questo caso si rischia la denuncia per danneggiamento. L'articolo 54 del Codice Penale permetterebbe di evitare conseguenze legali se si procede a rompere il vetro per stato di necessità conclamato ma c'è sempre la possibilità di dover risarcire il proprietario dell'auto per il danno.