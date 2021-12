Natale e Capodanno: come divertirsi nonostante la variante Omicron

Idee alternative per divertirsi nelle Feste, nonostante la variante Omicron

Natale fa rima con famiglia, ma non è affatto detto che la festa della tradizione la si debba passare un po' annoiati a giocare a tombola... magari intristendosi un po' già nei giorni precedenti. Chi ha voglia di caldo può puntare sull’ Egitto, più precisamente, su Sharm El Sheikh. Questa località dista solo poche ore di viaggio ed è una delle destinazioni extra europee attualmente aperte al turismo. Domina Coral Bay in questo senso è la destinazione perfetta: 1.8 km di spiaggia, 11 ristoranti, 8 diversi hotel tra cui scegliere ed un unico stile di vacanza luxury ed accessibile, ovvero decisamente divertente. I bambini ed i ragazzi di divertono gli animatori, gli adulti possono rilassarsi facendo sport e/o facendo tardi tra dinner show e tanti party da vivere in sicurezza. Tra le tante proposte di Domina Coral Bay, ecco The Beach, un beach deluxe tutto da vivere.

Pattinaggio sul Lago di Garda

A due passi da Milano e da Verona, invece, si può pattinare in uno scenario da sogno, anche dopocena. Il panorama è quello del Lago di Garda, il verde giardino è quello di FAM Christmas Park, a Desenzano, dove sorge una grande pista per chi ha voglia di scivolare sul ghiaccio. FAM è poi un hot spot tutto da vivere dall'ora del brunch e notte inoltrata, anche per chi non si sente sportivo. Natale in Famiglia, Santo Stefano con la musica di Chicco Nember e un capodanno deluxe con tanto di ostriche, Champagne e branzino.

Un'idea-regalo davvero speciale

Chi ha già quasi tutto, può avere difficoltà voglia di regalarsi o regalare qualcosa di veramente particolare. Per fortuna, chi ha buone orecchie può scegliere Zephyrus, una cassa acustica compatta d'eccellenza prodotta dal brand fiorentino Pequod Acoustics compatto progettato intorno a un altoparlante coassiale da 5 pollici ad alte prestazioni. Il corpo delle casse è realizzato in materiale composito, leggero ma resistente, capace di resistere agli urti e agli agenti atmosferici, ed è perfetto per ville, uffici e non solo grandi club, le location in cui Pequod è protagonista da anni in tutto il mondo.

Le delizie del gusto friulano



L'idea giusta per chi è in Friuli e non solo è fare un salto a Codroipo (UD), a trovare Michele Piagno e la sua famiglia all'Enoteca Vecchia Pretura. Piagno è un barman di livello assoluto, consulente per le tante aziende Food and Beverage, ed inventore del Glow Sweet & Sour... ma è soprattutto un ambasciatore delle eccellenze della sua terra. Inoltre, a differenza di tanti colleghi, probabilmente troppi, ama l'informalità e accoglie tutti i suoi ospiti con un sorriso... anche la sera tra il 24 ed il 25 dicembre, quando come da tradizione organizza una serata speciale.

Discoteche chiuse, ma c'è sempre musica

Chiudiamo con qualche proposta a Cagliari, una città perfetta per divertirsi con gli amici in qualsiasi periodo dell'anno e soprattutto in periodo natalizio. Il sound negli spazi più hot della città è quello di Sandro Murru Kortezman, professionista di grande esperienza che sa sempre come stupire il pubblico tra ritmo e melodia. In questo periodo in cui le disco sono chiuse, si può far tardi in sicurezza nei ristoranti in cui lavora. Ogni giovedì l'appuntamento da non perdere è al Tre Archi Lounge, dove è in console anche per Capodanno, mentre il sabato di solito è al Lido. Il 26 dicembre è al Sant Giusta, ad Oristano a proporre musica anni '90 e 2000.