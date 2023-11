Carlo, primo compleanno da re triste. Niente Harry: vietato nominarlo

Compleanno Carlo, la delusione del Re: Harry non ci sarà

Il primo compleanno di Carlo come re sarà triste. In programma martedì 14 novembre, basta guardare "la foto ufficiale scattata da Rankin, il ritrattista delle celebrities che aveva già immortalato Elisabetta. Ma quale contrasto con la madre: nell’immagine presa per il suo 75esimo compleanno, la regina rideva di cuore; oggi il suo erede e figlio appare pensoso, con lo sguardo quasi velato di malinconia", scrive il Corriere della Sera.

Come spiega il Corriere della Sera, "per questa celebrazione avrà solo William, non il «caro» Harry, col quale la frattura è lungi dall’essere sanata. Carlo non ha voluto enfatizzare troppo questo compleanno: sarà una ricorrenza tenuta «al minimo», con solo una cena intima a Londra per qualche familiare e un ristretto gruppo di amici. E quando era stato chiesto se il re avrebbe rilasciato un’intervista per l’occasione, da Buckingham Palace hanno risposto che «questa non è Netflix», con una frecciata neanche troppo nascosta verso i duchi di Sussex, protagonisti d una serie su stessi trasmessa dal gigante dello streaming", si legge sul Corriere.

Secondo diverse fonti riportate da TgCom 24, Re Carlo avrebbe inviato una lettera al principe Harry con una richiesta e una condizione: vorrebbe che il figlio partecipasse alla sua festa di compleanno, altrimenti non ci sarà più spazio per lui nella famiglia. Ma Harry non ci sarà.