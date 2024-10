Caterina Balivo è ancora gelosa del marito Guido Brera: "Ogni tanto gli controllo il telefono"

Caterina Balivo racconta il suo matrimonio: "Una sbirciata al suo telefono la do sempre, ma quello non è controllare"

Caterina Balivo è innamoratissima del marito Guido Breda ma questo non vuol dire che dopo quasi 10 anni di matrimonio la gelosia nei suoi confronti sia sparita. La conduttrice de La volta buona lo ha ammesso candidamente in una intervista al Corriere della Sera: "Lui ha fatto il grande atto d'amore di seguirmi a Roma. Il telefono? Una sbirciata la do sempre, ma quello non è controllare: è tenersi aggiornati...". Balivo racconta che poi che in famiglia amano fare "gite tutti insieme in bici elettrica" ma dato che la figlia Cora è ancora piccola "per un annetto dobbiamo rinunciare".

Balivo ha poi ripercorso la sua carriera nel mondo dello spettacolo a partire dal terzo posto a Miss Italia. "Certo, non mi ha fatto piacere. - ha detto la conduttrice - Ma ero comunque arrivata fin lì nonostante i miei genitori lo disapprovassero. E poi ho subito potuto scegliere: mi avevano offerto le convention, una piccola parte nel film di Dino Risi su Miss Italia, e Scommettiamo che...?".

Il suo percorso è stato costellato da grandi maestri a partire da Fabrizio Frizzi che le ha "insegnato la gentilezza". "Milly Carlucci è la professionalità fatta persona. - continua Balivo - Biagio Izzo mi ha insegnato a sapersi prendere in giro. Franco Di Mare quanto fosse importante studiare: anche se non sai una cosa, hai la possibilità di prepararti e quello fa la differenza. Sognavo: chissà quando avrò un programma tutto mio? Poi l’ho avuto e oggi, dopo 25 anni, ho ancora l’ansia da prestazione".