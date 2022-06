Caterina Balivo in bikini jungle (e torna in TV con due programmi...). LE FOTO

Caterina Balivo in bikini: foto super. E ora il grande ritorno in tv

"Estate 2022: benvenuta!", è il post di Caterina Balivo a corredo di quattro foto in barca. La conduttrice è in gran forma e sfoggia un bellissimo bikini a fantasia jungle. Qualche ora di relax prima del ritorno in tv: su Tv8 sta per cominciare il nuovo dating show Chi vuole sposare mia mamma? e poi sarà anche protagonista in Rai con Help – Ho un dubbio.