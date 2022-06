Carolina Stramare, trasparenze da urlo a Ibiza. E che lato B! FOTO-VIDEO

Carolina Stramare con un abito trasparente. "Una dea"

Carolina Stramare sempre più regina dei social. La showgirl (testimonial della piattaforma streaming Helbiz Live e protagonista a Scherzi a Parte al fianco di Enrico Papi) e Miss Italia 2019 su Instagram ha postato alcune immagini (foto e video) con delle trasparenze decisamente che hanno fatto girare la testa. "Una dea" "Ma quanto sei bella" "Che spettacolo e che splendore" si legge tra i commenti dei followers.

Carolina Stramare e i gossip sul portiere dell'Inter, Radu

Nelle ultime settimane poi Carolina Stramare è stata anche al centro del gossip per un presunto flirt con il secondo portiere dell'Inter e vice di Handanovic, Ionut Radu: secondo questi gossip i due si sono incontrati a Montecarlo e lei era stata avvistata anche a San Siro. Non solo. La 23enne (ed ex dell'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic) ha postato alcuni giorni fa delle stories in cui si intravedeva il portiere nerazzurro, anche se le ha accompagnate con un «Nada mas», «Niente di più», prima di cancellare il tutto dai social. Dunque solo amicizia tra Carolina Stramare e Radu?

Leggi anche: