Chanel blocca le vendite ai russi: le influencer tagliano le borse in protesta

Chanel prende posizione contro Mosca ma le influencer russe non ci stanno e protestano

La casa di moda Chanel, in risposta all'invasione dell'Ucraina, ha comunicato di aver interrotto la vendita dei suoi prodotti ai clienti russi, se questi hanno intenzione di comprare all'estero per portare gli acquisti in patria. La maison aveva già chiuso le proprie boutique in Russia ma ora questa mossa ha attirato le accese critiche dei russi, soprattutto delle influencer, che hanno contrattaccato con una protesta social molto singolare.

"Le più recenti leggi sanzionatorie dell'Ue e della Svizzera includono un divieto di 'vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, direttamente o indirettamente, di beni di lusso a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per l'uso in Russia'", ha specificato Chanel in un comunicato. "Abbiamo avviato una procedura per chiedere ai clienti per i quali non conosciamo la residenza principale di confermare che gli articoli che stanno acquistando non saranno utilizzati in Russia".

Si tratta di una misura difficile da applicare, ma alcune influencer russe hanno denunciato sui social media di essersi viste chiedere di identificarsi, per poi vedersi negata la possibilità di acquistare prodotti nelle boutique Chanel, da Parigi agli Emirati Arabi Uniti.

Così è scoppiata la protesta di vip, showgirl e tv star russe che hanno deciso di distruggere le borse Chanel già in loro possesso, filmando il tutto e postandolo sui propri social. Un boicottaggio simbolico ma già virale su ogni social.

La prima a farlo, stando all'agenzia ucraina Unian, è stata l'attrice Maryna Ermoshkina. Mega forbici in mano, Ermoshkina appare su Instagram in un video mentre fa a pezzi una pochette nera. Chanel "umilia i suoi compatrioti e discrimina le persone in base alla nazionalità", ha detto intanto di Chanel. E ancora: "Nessuna borsa vale l'amore per la patria". Idem la conduttrice tv Victoria Bonya, che davanti ai suoi oltre 9 milioni di follower Instagram ha fatto a brandelli la sua tracolla: "Non ho mai visto nessun marchio così irrispettoso verso i suoi clienti. Ciao Ciao Chanel".



