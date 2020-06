Ceglie, chef stellati e vip al party del press agent Zaccaria

Chef stellati, una masseria pugliese e ospiti illustri per il party del press agent dei vip Zaccaria

Un party esclusivissimo quello organizzato per il compleanno del press agent Giuseppe Zaccaria a capo della Zaccaria communication – con sede nella capitale - che ha deciso di festeggiare ritrovando gli affetti di sempre come la famiglia e gli amici e riassaporando le eccellenze del territorio nativo. Insieme per brindare all’evento ed esorcizzare questa lunga parentesi di lockdown lontano dalla sua terra.

Tanti i volti seguiti dal press agent Giuseppe Zaccaria: Massimiliano Gallo, Shalana Santana, Lucianna De Falco, Giovanni Anzaldo passando per Francesca Rettondini e i beniamini del piccolo schermo Alice Bellagamba e Pasquale Di Nuzzo. Molti i festival nei quali il suo operato brilla da anni - dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che lo vede presente ormai ininterrottamente da dodici anni alla Festa del Cinema di Roma, presenziando anche a kermesse estere come il Festival del Cinema di Cannes.

Masseria Oreglia



Le eccellenze scelte per valorizzare il meraviglioso territorio di Ceglie Messapica sono emblema di grande ricercatezza e stile. Una cena bordo piscina ideata e realizzata dagli chef stellati Antonella Ricci e Vinod Sookar, noti al grande pubblico per le varie partecipazioni televisive da “La prova del cuoco” sino a “Stars in Paradis” andato in onda a marzo, un evento dalle spiagge delle Mauritius, dove chef stellati hanno tenuto a lezione pochissimi e fortunatissimi turisti gourmet.

Antonella Ricci e Vinod Sookar



Piatti e prodotti assolutamente caratteristici del territorio, come i salumi tipici - dal capocollo ai salami realizzati dall’eccellenza il Salumificio Santoro - e poi live uno show cooking dei due chef Antonella e Vinod. Per brindare: le bollicine della cantina vinicola Cardone di Locorotondo.





La location è tra le più ambite dagli imprenditori e protagonisti del jet set: la Masseria Oreglia nel cuore delle campagne cegliesi, tra Ceglie Messapica e Cisternino, un gioiello immerso tra gli ulivi, dove l’originalità e l’autenticità del luogo sono rimaste intatte senza però rinunciare ai comfort dei giorni nostri. Tra ulivi secolari e odori di rosmarino e alloro, i giardinetti privati e le suite che ospitano i clienti si snodano nel rosso della terra pugliese con la chicca di una bellissima piscina sospesa nel verde.

Tanti gli ospiti made in Puglia, oltre alla famiglia e gli amici storici del press agent, la musa di Armani modella e attrice Antonia Dell’Atte, il ballerino solista del LIdò di Parigi Vincenzo Mingolla, e il direttore di Affaritaliani Angelo Perrino