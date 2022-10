Chi è Alessandra de Osma la trend setter latina con un titolo da principessa



Tutti la chiamano "Sassa" per il suo stile elegante e raffinato, che le ha fatto conquistare anche il titolo da principessa: Alessandra de Osma è la nuova trend setter latina. Nel 2018, ha sposato Christian di Hannover, il figlio minore di Chantal Hochuli e Ernst August di Hannover.

Alessandra de Osma vive a Madrid, è nata a Lima, la mamma è l'ex modella modella Elizabeth María Foy Vásquez, il padre Felipe Juan Luis de Osma Berckemeyer, imprenditore. Altra curiosità, il papà di Alessandra discende da Pedro de Osma y Pardo, un avvocato e politico il cui nome è strettamente legato alla moderna storia del Perù, essendo stato dirigente del Partito democratico, fondatore del quotidiano La Prensa (1903), presidente della Camera dei deputati e sindaco di Lima.



Alessandra de Osma ha frequentato le migliori Università peruviane, si è laureata in legge con un master in Fashion Business Management, vanta un passato da modella e oggi è un'imprenditrice nel settore della moda. Nel 2018, con l'amica cilena Moira Laporta ha fondato Moi&Sass, un'attività di borse rigorosamente Made in Spain, perfette per la vita di tutti i giorni.

Nel 2005, durante un viaggio in Perù il principe Christian di Hannover ha avuto il piacere di avere una guida speciale: Alessandra de Osma, sono insieme dal 2011. Nel 2018, la coppia dopo il matrimonio civile a Londra, si è sposata in chiesa nella basilica di San Pedro e i festeggiamenti sono durati tre giorni, con la città blindata. Alessandra per l'occasione indossò una tiara in diamanti della famiglia Hannover dal valore di due milioni di dollari e un abito ricamato a mano in filo di seta del designer spagnolo Jorge Vázquez. Nel 2020 sono nati i due gemelli, Nicolás e Sofía.