Chi è Angela Nasti, la sorella di Chiara passata per Uomini e Donne - FOTO

Chi è la sorella di Chiara, Angela Nasti influencer e modella



Angela Nasti è la sorella di Chiara, è influecer, modella e stilista del brand di abiti, costumi e scarpe Plumeetheree. Angela è nata a Napoli il 7 maggio del 1999, sotto il segno del toro e al momento ha dichiarato di essere single. Vive a Napoli e fino a novembre 2021 è stata legata al calciatore Kevin Bonifazi, è stata lei stessa con una storia a confermare la rottura: "Sapete che non amo esporre i dettagli della mia vita privata, però credo sia giusto informarvi del fatto che non sono più fidanzata. Non entro nei dettagli, ma ho ritenuto importante dirvelo poiché mi arrivano tanti messaggi inerenti a quella persona. Colgo quindi l’occasione per chiedervi di non informarvi più sulla sua vita perché non fa più parte della mia. Se manca il rispetto non c’è relazione che riesca a resistere, anzi il più delle volte si rompe in mille pezzi".

Per Angela Nasti questa è stata la seconda rottura con Kevin, i due si erano innamorati per la prima volta nel 2019, stando insieme un anno, poi, si sono presi una pausa di riflessione. All'inizio del 2020 sono tornati insime, ma solo per un altro anno.



Nel 2019, Angela Nasti ha partecipato a Uomini e Donne in veste di tronista, il dating show pomeridiano di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Alla fine del programma la sua scelta è ricaduta su Alessio Campoli. La rottura tra loro è stata annunciata da lei tramite Instagram: "Io sono sempre rimasta quella che voi avete visto nel programma e proprio per questo, non ho riscontrato la stessa spontaneità che aveva Alessio durante Uomini e Donne. Alcuni aspetti che mi avevano colpito sono svaniti e io non penso di farmene una colpa. Io non so fingere, non lo so fare. È stata una decisione condivisa, non ci sono buoni e cattivi, siamo in buoni rapporti".

É stata Angela Nasti a organizzare il gender reveal della sorella Chiara, allo stadio Olimpico di Roma, soprattutto non vede l'ora di conoscere suo nipote come documenta via social. Attulamente è tornata a Napoli, dopo una breve vacanza a Ibiza, insieme alla sorella Chiara e al cognato Mattia Zaccagni, per terminare i preparativi per il lancio del suo nuovo brand di lingerie Change of angels.