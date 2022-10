Chi è Filippo Sorcinelli, lo stilista del Papa e dei sacerdoti

Chi è Filippo Sorcinelli, lo stilista che veste Papa Francesco e i sacerdoti

L'estro dello stilista Filippo Sorcinelli al servizio del guardaroba di sacerdoti e Papi. É Maestro d'organo tra i più apprezzati in Italia, couturier ecclesiastico, con il suo marchio LAVS ha vestito negli ultimi anni due papi: Papa Benedetto XVI e Papa Francesco.

Non solo Filippo Sorcinelli è anche curatore, gallerista e naso di nicchia apprezzato internazionalmente tanto da essere stato inserito nella lista dei migliori profumi dal Financial Times che ha definito il suo UNUM LAVS come "L'incenso di tutti gli incensi".

Ecco che molti si domandano ma come ha fatto ad arrivare a vestire i papi? "Un caro amico stava per essere ordinato sacerdote e d'istinto mi sono proposto di cucire la sua casula. Quella veste è stata il numero zero della mia attività".

Proprio da questo episodio, datato 2001, è iniziata la carriera di Filippo Sorcinelli, marchigiano di Mondolfo, in provincia di Pesaro-Urbino, classe 1975, da bambino ha frequentato spesso la sacrestia perché la mamma fa le pulizie in chiesa. Lo stilista ha scoperto i paramenti liturgici, la musica dell'organo a canne e l'odore di incenso.

Tutte questi elementi hanno segnato il futuro di Filippo Sorcinelli, che all'inizio si è appoggiato al laboratorio delle zie, fino ad arrivare ad aprire un atelier tutto suo. Qualche anno dopo, è arrivato in contattato dall'Ufficio celebrazioni liturgiche del Papa. E da lì il grande salto. Sorcinelli confeziona abiti per Benedetto XVI prima e per Papa Francesco poi. L'ultimo suo lavoro in occasione della Perdonanza celestiniana all'Aquila: "Un lavoro impegnativo perché abbiamo realizzato non solo i capi per Papa Francesco, ma anche quelli per tutti i sacerdoti presenti. E per farlo abbiamo dovuto reperire un chilometro e 600 metri di tessuto".

Le creazioni di Filippo Sorcinelli sono la narrazione del passato nel presente: "Mi permetto di dire che semmai la moda tende ad ispirarsi all’arte e più propriamente all’arte sacra. La mia ricerca è orientata su segni e simboli dell’immenso patrimonio artistico medievale".