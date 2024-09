Chi è Ines De Ramon, la nuova compagna di Brad Pitt che ha eclissato Angelina Jolie a Venezia 81

Venezia 81, Brad Pitt sfila sul red carpet con Ines De Ramon. La 32enne spagnola è vice presidente del colosso del lusso Anita Ko Jewelry

Brad Pitt ha scelto la Mostra del Cinema di Venezia per la prima uscita pubblica con la nuova compagna Ines De Ramon. La coppia, che è sfilato sul red carpet in compagnia di George Clooney e Amal Ramzi Alamuddin, si è formata circa due anni e fino ad oggi ha cercato di mantenere un profilo molto basso. Alcuni comunque ritengono che la presenza di Ines De Ramon abbia eclissato quella di Angelina Jolie, ex moglie di Pitt.

Ines De Ramon nasce a Madrid nel 1992 e dopo la laurea in Economia Aziendale all’Università di Ginevra nel 2013 ha iniziato la sua carriera professionale nel settore della gioielleria di lusso prima a Christie’s e poi a De Grisogono. Oggi ricopre il ruolo di vice presidente presso Anita Ko Jewelry. Ines si è anche formata come coach di salute nutrizionale presso l’Institute of Integrative Nutrition di Los Angeles.

Ines De Ramon parla perfettamente inglese, spagnolo e francese ma ha un'ottima conoscenza anche di italiano e tedesco. In passato è stata sposata con Paul Wesley, attore conosciuto per il ruolo di Stefan Salvatore nella serie tv "The Vampire Diaries". Il matrimonio è durato tre anni e si è concluso nel 2022.

La relazione tra Ines De Ramon e Brad Pitt è iniziata dopo le rispettive separazioni e si dice che si siano incontrati durante un concerto degli U2 a Los Angeles. Stando agli ultimi rumor i due avrebbero iniziato a convivere già nel febbraio di quest'anno.