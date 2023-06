Chi è Patrizia Groppelli, l'opinionista con le corna reali moglie di Sallusti

Alessandro Sallusti si è sposato con Patrizia Groppelli: ecco chi è la moglie del giornalista

Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli si sono sposati a Milano. La cerimonia tra il direttore di “Libero” e l’opinionista di “Pomeriggio Cinque”, passata in sordina dalla stampa, è stata officiata dal sindaco della città Giuseppe Sala. Ma chi è la "misteriosa" moglie di Sallusti? Groppelli è in realtà un volto noto della tv, assidua frequentatrice dei salotti Mediaset.



Nata nel 1973, laureata in Marketing e ora opinionista televisiva e imprenditrice, Groppelli ha trascorso la sua vita tra l'Italia e gli Stati Uniti. Una donna di mondo che ha sempre fatto parlare di sè. Le cronache rosa hanno iniziato a occuparsi di lei nel 2003 quando è convolata a nozze con Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, discendente degli Asburgo. Il matrimonio però è durato ben poco.



“Sono una quasi ex principessa, aveva detto Groppelli a “Pomeriggio Cinque” nel 2016, sono separata. Se prendi una decisione e ti separi, è giusto rinunciare all’etichetta. Fondamentalmente non mi importa di essere una principessa. Però non avrò più l’etichetta ma ho delle corna in alto, più grandi della torre di Mediaset. La mia corona sono le corna. Sono il cervo reale”.



Secondo quanto scrive il sito di gossip Newsly, "la relazione tra Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti è nata in seguito a un presunto flirt tra Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena e Daniela Santanchè che, come detto, all’epoca era compagna dell’attuale del direttore. Quando Patrizia scoprì il presunto tradimento del marito decise di riferire il tutto anche a Sallusti e proprio in quel periodo sembrerebbe si sia approfondita la conoscenza tra i due". Una relazione che li ha portati oggi a convolare a nozze.