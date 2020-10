Influencer, chi le ha viste? Le assenze in passerella

Le defezioni nelle ultime sfilate phygital hanno coinvolto anche loro, le top model di Instagram. Chi le ha viste? Dove sono finite Kaia Gerber, Bella Hadid, Kendall Jenner, Emily Ratajkowski... presenze indiscusse, negli ultimi anni, di tutte le sfilate stagionali, soprattutto a Milano e Parigi? Sorge spontanea così una riflessione, come riporta PambiancoNews, se la loro assenza sia dovuta a fattori contingenti o se invece si tratti di una svolta nel sistema moda. Può trattarsi di un fenomeno passeggero legato all'emergenza sanitaria, che avrebbe indotto una strategia più ‘morigerata’, e spinto i luxury brand a puntare su nomi nuovi. Oppure il particolare momento storico ha aperto una breccia nel fashion system, segnandone una svolta.

Valentino ad esempio, riporta PambiancoNews, ha scelto uno street casting ricco di volti inediti alla ricerca di "una nuova bellezza”, come dichiarato dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli al Corriere della Sera. Prada ha preferito optare per modelle tutte esordienti riprese da dozzine di telecamere e schermi con impressi i propri nomi. Grande risalto anche all’inclusività hanno poi dato le modelle curvy sulle passerelle di Versace, Etro e Fendi. A Parigi ha esordito in passerella Lila Moss, figlia della celebre Kate, scelta da Miu Miu. Si è fatta notare la giovane Maty Fall Diba, e non sono mancate le veterane Mariacarla Boscono e Eva Herzigova.

Tra le assenti in passerella, infine, anche la maggiore delle sorelle Hadid, Gigi Hadid. Per lei però, assente perché in ‘permesso maternità’, non resta alcun punto interrogativo.