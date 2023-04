Chiara Ferragni e il suo bikini gioiello: il trend da copiare per l'estate

Chiara Ferragni e il suo bikini gioiello per l'estate 2023

Uno dei trend più cool della moda primavera/estate 2023 lo detta Chiara Ferragni sui suoi social. In una stagione in cui fanno da padroni make up lluminante, abiti sparkling e accessori abbaglianti, l'imprenditrice digitale delizia i suoi follower con uno splendido bikini gioiello (in edizione limitata) di Calzedonia.

Per indossarlo al meglio, la Ferragni abbina la camicia bianca al pantalone nero sartoriale per poi aggiungere a pelle il bikini gioiello color carne di Calzedonia con bralette a rete cosparsa di strass. Il bikini dà infatti un tocco glamour a qualsiasi outfit basico ed essenziale. Capace di dare un twist unico alle mise più minimal, il costume gioiello dell'influencer non si sfoggia solo a bordo piscina durante i party più esclusivi della prossima stagione, ma si presta anche a essere indossato in città con un bomber o un blazer per look serali capaci di lasciare il segno. D'altronde, ce lo insegna lei, la regina delle influencer...