Chiara Ferragni viene scambiata per la figlia di Gianni Morandi

L'influencer Chiara Ferragni scambiata per la figlia di Gianni Morandi: la replica è virale

Chiara Ferragni si trova a Bologna, per sponsorizzare, presso una nota profumeria, la sua nuova linea di make-up. Come aveva promesso a Sanremo, Ferragni è andata a trovare Gianni Morandi e la moglie Anna Dan. L'influencer ha documentato subito la reunion e ha mostrato ai suoi milioni di follower i famosi di tortellini fatti in casa di Anna.

Chiara Ferragni scambiata per la figlia di Morandi

Come riporta anche Novella2000.it Chiara Ferragni infatti si è mostrata sui social insieme a Gianni Morandi e a sua moglie Anna Dan, e lo stesso cantante ha postato sui suoi profili lo scatto insieme all’imprenditrice digitale. A quel punto un utente, non avendo riconosciuto l’influencer, ha scambiato Chiara per la figlia di Gianni e Anna, affermando: "La ragazza è identica alla madre. Buona serata a voi. Siete bellissimi. Complimenti. Anche la ragazza è una cantante? Auguri e buona fortuna. Un bacio a ogni uno di voi". Non è tardata l’epica replica di Morandi, che rispondendo alla gaffe dell’utente in questione ha affermato: "Conosci la mamma di Chiara? Un saluto affettuoso".





Così, la replica di Gianni Morandi è diventata virale e ha fatto il giro dei social, facendo divertire il web. Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato l’arrivo della seconda stagione di "The Ferragnez2" la Serie in uscita il prossimo 18 maggio. Ma non solo. Dopo l’estate, sempre su Prime Video, uscirà una puntata speciale dello show, interamente dedicata al Festival di Sanremo. Non resta che attendere dunque per le nuove puntate della serie che senza dubbio non deluderanno le aspettative.