Drusilla Gucci e Chiofalo: "Facciamo l'amore per 20 minuti al giorno"

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo rivelano il loro segreto: fare l'amore ogni giorno per almeno 20 minuti

In un’intervista al settimanale ‘Nuovo’ Francesco Chiofalo ha rivelato che lui e la compagna Drusilla Gucci farebbero l’amore ogni giorno, anche dopo aver litigato, e questo sarebbe il loro segreto per andare d'accordo. Ha anche consigliato ai suoi fan di seguire il suo consiglio per mantenersi in forma: “Basta fare l’amore in un locale climatizzato, privilegiando le ore notturne. E poi, dopo ogni rapporto, bere almeno un litro d’acqua fresca per ristabilire la temperatura corporea. Fare l’amore non fa bene solo all’umore ma pure al fisico. A chi è pigro e non ama la palestra consiglio di fare almeno 20 minuti d’amore al giorno al posto dell’ora di camminata”, ha dichiarato.

Lei, Drusilla Maria Angelica Erminda Gucci ma conosciuta semplicemente come Drusilla Gucci, nata a Firenze il 2 aprile 1994, pronipote di Guccio Gucci, fondatore della celebre casa di moda. Seppur figlia d'arte si è sempre saputo poco di Drusilla. La partecipazione come concorrente al reality show "L'Isola dei Famosi", occasione in cui svelò la sua particolare passionie: collezionare teschi, le ha permesso di accrescere la sua popolarità.

Lui Francesco Chiofalo, personal trainer di professione, ha recentemente partecipato al programma “La Pupa e il Secchione” e prima ancora a "Temptation Island".

La coppia, inseparabile dal 2021, non ha ancora deciso se vivere a Roma o Firenze ma l’intenzione è quella di convivere. Per il momento si godono le vacanze estive tra la Puglia e la Campania.