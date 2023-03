Claudia Gerini: "A 17 anni ho avuto avances spinte. Sorrentino? Mi scartò"

Claudia Gerini vuota il sacco: "A 17 anni ho avuto avances spinte. Oggi? sono single"

L'attrice romana Claudia Gerini in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera si dichiara "single e di avere una one-on-one cone me stessa". Dalla lunga carriera, passando per le sue due figlie avute una con l'imprenditore Alessandro Enginoli e l'altra con il musicista Federico Zampaglione.

Claudia Gerini, il racconto della carriera iniziata a 16 anni

Oggi è una 51enne che vanta una brillante carriera nel mondo non solo del cinema. Claudia Gerini sempre al Corsera racconta: "Ho fatto 86 film. Io sono Jessica, Lorenza, Maria, Giovanna. Ho recitato due settimane al Mercadante di Napoli Canzoniere italiano di Pasolini. Il primo film l’ho fatto a 16 anni, ne ho 51. Ciao ma’ di Giandomenico Curi, di cui è cosceneggiatore Roberto D’Agostino. Nella stessa estate ho fatto Roba da ricchi di Sergio Corbucci. Poco dopo ho cominciato in tv Non è la Rai. Ma l’Italia, lo sappiamo, è un Paese senza memoria, sembra sempre che non hai fatto niente".