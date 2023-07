Claudia Gerini ha ritrovato l'amore, sta con l'ex di Nathaly Caldonazzo - FOTO

Claudia Gerini è stata paparazzata insieme a Riccardo Sangiuliano, ex marito di Nathaly Caldonazzo

Claudia Gerini è molto impegnata con il lavoro ma tra una serie di Netflix e alcuni film in uscita tra cui "The Wall", diretto dall'ex compagno Federico Zampaglione, è comunque riuscita a trovare nuovamente l'amore. L'attrice è stata infatti paparazzata da Chi a Napoli in compagnia di Riccardo Sangiuliano, ex marito di Nathaly Caldonazzo.

La nuova coppia è stata vista girare in motorino per il capoluogo campano e scambiarsi effusioni in pubblico senza problemi. I due stanno insieme al mattino, poi lui l'accompagna sul set e la va a riprendere. La sera poi si scambiano teneri baci e si fermano a guardare accoccolati il mare.

Riccardo Sangiuliano è un imprenditore laureato in finanza aziendale e con un master alla Columbia University. Fino al 2016 ha lavorato per un istituto finanziario svizzero e oggi è Head of Assett Management di Assiteca Sim.