Compleanni oggi: i compleanni VIP del 22 giugno 2022

Tutti i compleanni di oggi 22 giugno 2022

Oggi 22 giugno sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Giorgio Pasotti

Nato a Bergamo il 22 giugno 1973, oggi compie 49 anni

Giorgio Pasotti è un attore e regista che ha ottenuto la popolarità con il ruolo dell'ispettore Paolo Libero in Distretto di Polizia. Al cinema invece è conosciuto per la partecipazione ai film Baciami Ancora, L'ultimo Bacio e La grande bellezza. In passato ha avuto relazioni con Elisa, Nicoletta Romanoff e Giulia Michelini.

Dan Brown

Nato a Exeter il 22 giugno 1964, oggi compie 58 anni

Daniel Gerhard Brown è uno scrittore di thriller americano che ha venduto oltre 200 milioni di copie nel mondo. Tra i suoi libri più famosi ci sono: Crypto, Angeli e demoni, La verità del ghiaccio, Il simbolo perduto, Inferno, Origin e Il codice da Vinci.

Jo Squillo

Nata a Milano il 22 giugno 1960, oggi compie 62 anni

Jo Squillo, pseudonimo di Giovanna Maria Coletti è una cantautrice, conduttrice televisiva e attivista nel campo del'ecologia e del femminismo. Ottiene la fama negli Anni 90 con il brano Siamo donne con Sabrina Salerno. Nel 2002 fonda il canale satellitare TV Moda. Nel 2021 partecipa alla sesta edizione del Grande Fratello VIP.

Maryl Streep

Nata a Summit il 22 giugno 1949, oggi compie 73 anni

Mary Louise Streep è un'attrice americana vincitrice di 3 premi Oscar (miglior attrice non protagonista in Kramer contro Kramer e miglior attrice protagonista con La scelta di Sophie e The Iron Lady). Detiene il record di 21 candidature ai premi Oscar, oltre a 31 nomination ai Golden Globe con 9 vittorie.

Emanuele Filiberto di Savoia

Nato a Ginevra il 22 giugno 1972, oggi compie 50 anni

Emanuele Filiberto è membro della Casa Savoia (figlio di Vittorio Emanuele e Marina Doria) e personaggio televisivo svizzero con cittadinanza italiana. Torna nel nostro Paese solo nel 2002 dopo la cessazione dell'esilio previsto per l'ex famiglia reale. In TV è diventato celebre per le partecipazioni a Ballando con le stelle, Pechino Express come conduttore e Amici celebrities. Oggi vive con la moglie Clotilde Courau e le due figlie a Monte Carlo.

