Compleanni oggi: i compleanni VIP del 12 agosto 2022

Tutti i compleanni di oggi 12 agosto 2022

Oggi 12 agosto sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Pete Sampras

Nato a Potomac il 12 agosto 1971, oggi compie 51 anni

Pete Sampras, all'anagrafe Petros Sampras, è un ex tennista statunitense. Soprannominato Pistols, ha vinto 14 titoli del Grande Slam (7 Wimbledon su 7 finali, 5 US Open, 2 Australian Open) ed è stato numero uno al mondo per 286 settimane (terzo dietro Dokovic e Federer). Ha inoltre terminato 6 stagioni al primo posto nel ranking consecutivamente. Celebre la sua rivalità con Andrè Agassi.

Maria Elisabetta Alberti Casellati

Nata a Rovigo il 12 agosto 1946, oggi compie 76 anni

Maria Elisabetta Alberti, coniugata Casellati è una politica italiana e dal 2018 presidente del Senato della Repubblica nella XVIII legislatura. Aderisce a Forza Italia dalla fondazione nel partito ed è eletta al Senato nella XII legislatura e nuovamente nella XIV e XVIII. E' stata due volte sottosegretario di Stato e membro del Consiglio Superiore della Magistratura.

Teo Mammuccari

Nato a Roma il 12 agosto 1964, oggi compie 58 anni

Teo Mammucari, nato Teodoro Mammuccari, è un conduttore televisivo, attore e cantante. Inizia come attore per Scherzi a parte per poi passare a Le Iene nel 1999 e l'anno successivo a Libero. Nel 2002 conduce Veline. Dal 2016 è il quarto giudice di Tú sí que vales. Nel 2022 torna a condurre Le Iene.

Mario Balotelli

Nato a Palermo il 12 agosto 1990, oggi compie 32 anni

Mario Balotelli, nato Mario Barwuah, è un calciatore di ruolo attaccante. Con l'Inter ha vinto 3 scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana e 1 Champions League. Trasferitosi al Manchester City vince 1 Premier League, 1 FA Cup e 1 Community Shield. In carriera ha giocato anche con Milan, Liverpool, Nizza, Marsiglia, Brescia e Monza. Oggi gioca nell'Adana Demirspor. E' il miglior marcatore con la Nazionale agli Europei. Ha un figlia, Pia, con Raffaella Fico.

Alessandra Amoroso

Nata a Galatina il 12 agosto 1986, oggi compie 36 anni

Alessandra Amoroso inizia la carriera nel 2009 vincendo l'ottava edizione di Amici di Maria De Filippi. L'apice lo raggiunge nella collaborazione con i Bondabash. In carriera ha vinto 11 SEAT Music Awards per le vendite, 2 MTV Awards e 2 MTV Europe Music Awards.