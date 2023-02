Compleanni oggi: i compleanni VIP del 10 febbraio 2023

Tutti i compleanni di oggi 10 febbraio 2023

Oggi 10 febbraio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Francesca Neri

Nata a Trento il 10 febbraio 1964, oggi compie 59 anni

Francesca Neri è un'attrice e produttrice cinematografica. Esorisce al cinema nel 1987 con Il grande Blek. La popolarità arriva con Le età di Lulù (1990), a cui seguono altri successi come Carne tremula, La cena per farli conoscere e Il papà di Giovanna. Nel 1999 affianca Celentano alla conduzione di Francamente me ne infischio. Nel 2016 lascia il cinema per problemi di salute. E' stata sposata con Claudio Amendola dal 2010 al 2022.

Piero Pelù

Nato a Firenze il 10 febbraio 1962, oggi compie 61 anni

Piero Pelù, all'anagrafe Pietro Pelù, è un cantautore e cofondatore dei Litfiba. Nel 1999 debutta da solista con il singolo Il mio nome è mai più. Nel 2020 partecipa per la prima volta a Sanremo con il brano Il Gigante.

Blanco

Nato a Brescia il 10 febbraio 2003, oggi compie 20 anni

Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, è un cantautore diventato popolare nel 2021 con brani come La canzone nostra e Mi fai impazzire. Nel 2022 vince il Festival di Sanremo con il brano Brividi insieme a Mahmood e ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2022 di Torino.

