Compleanni oggi: i compleanni VIP del 18 agosto 2022

Tutti i compleanni di oggi 18 agosto 2022

Oggi 18 agosto sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Mika

Nato a Beirut il 18 agosto 1983, oggi compie 39 anni

Mika, pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr., è un cantautore e presentatore libanese naturalizzato britannico. La popolarità inizia nel 2007 con brano Grace Kelly. E' tra i giudici di X Factor Italia e in passato anche per The Voice Francia.

Elena Santarelli

Nata a Latina il 18 agosto 1981, oggi compie 41 anni

Elena Santarelli è una conduttrice televisiva, attrice, showgirl ed ex modella. Diventa popolare come valletta per l'Eredità e nel 2004 a Stadio Sprint. Nel 2005 partecipa alla terza edizione de Il Grande Fratello e poi realizza un calendario per Max. E' sposata con l'ex calciatore Bernardo Corradi.

Sergio Castellitto

Nato a Roma il 18 agosto 1953, oggi compie 69 anni

Sergio Castellitto è un attore, regista e sceneggiatore. Esordisce al cinema nel 1981 con il film Tre Fratelli ma viene ricordato soprattutto per pellicole come Non ti muovere, per cui vince un David di Donatello, L'ultimo bacio e L'ora di religione. In TV ha interpretato in fortune serie i ruoli di Fausto Coppi, Don Lorenzo Milani, Padre Pio ed Enzo Ferrari.

Carlo Cottarelli

Nato a Cremona il18 agosto 1954, oggi compie 68 anni

Carlo Cottarelli è un economista, editorialista ed ex direttore del dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale. Nel 2018 gli viene assegnato da Mattarella l'incarico di guidare un governo ad interim ma grazie all'accordo tra M5S e Lega nascerà il primo governo Conte. E' ospite fisso del programma Che tempo che fa e collabora con La Stampa e Repubblica.