Compleanni oggi: i compleanni VIP del 19 maggio 2022

Tutti i compleanni di oggi 19 maggio 2022

Oggi 19 maggio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Michele Placido

Nato ad Ascoli Satriano il 19 maggio 1946, oggi compie 76 anni

Michele Placido è un attore, regista e sceneggiatore italiano. Conosciuto nel mondo per il suo ruolo nella serie TV La piovra, ha vinto l'Orso d'argento come miglior attore al Festival di Berlino per Ernesto di Salvatore Samperi e 4 David di Donatello. Come regista è conosciuto soprattutto per il film Romanzo Criminale.

Laura Freddi

Nata a Roma il 19 maggio 1972, oggi compie 50 anni

Laura Freddi è un showgirl e conduttrice televisiva che ha avviato la sua carriera televisiva a Non è l Rai e come velina per Striscia la notizia. Neglli Anni 80-2000 ha condotto diversi programmi come il Festivalbar, Il Quizzone e Super. Dal 1990 al '95 ha avuto una relazione con Paolo Bonolis. A maggio 2020 diventa testimonial di City for Kids e inizia il format web Mamma che c'è.

Andrea Pirlo

Nato a Fiero il 19 maggio 1979, oggi compie 43 anni

Andrea Pirlo è un ex giocatore di calcio e oggi allenatore. In carriera ha vestito le maglie di Brescia, Inter, Milan e Juventus. In carriera ha vinto 2 Coppe Italia, 6 scudetti, 3 Supercoppe italiane, 2 Champions League, 1 Mondiale per club. Con l'Italia è diventato campione del mondo nel 2006. Da allenatore ha messo in bacheca una Coppa Italia e una Supercoppa Europea con la Juventus.

Livio Berruti

Nato a Torino il 19 maggio 1939, oggi compie 83 anni

Livio Berruti è un ex velocista e campione olimpico dei 200 metri piani ai Giochi di Roma 1960 e primatista mondiale della specialità dal 1960 al 1963. Nel 2018 è stato nominato presidente onorario dell'ISEF Torino.

Pete Townshend

Nato a Londra il 19 maggio 1945, oggi compie 77 anni

Peter Dennis Blandford Townshend è un musicista, cantante, chitarrista e compositore noto soprattutto per essere il leader del gruppo The Who. Rolling Stone lo ha posizionato al 10° posto tra migliori chitarristi della storia. Come componente degli Who, nel 1990 è stato inserito nella Rock & Roll Hall of Fame e nel 2001 ha vinto un Grammy alla carriera.

Filippo Galli

Nato a Monza il 19 maggio 1963, oggi compie 59 anni

Filippo Galli è un ex calciatore, allenatore e dirigente sportivo. Viene ricordato soprattutto per la sua esperienza al Milan, con cui ha vinto 5 campionati, 3 Champions League e 3 Supercoppe europee. Dal 2021 è responsabile dell'area metodologica del Parma.

