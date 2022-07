Compleanni oggi: i compleanni VIP del 2 luglio 2022

Tutti i compleanni di oggi 2 luglio 2022

Oggi 2 luglio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Alba Parietti

Nata a Torino il 2 uglio 1961, oggi compie 61 anni

Alba Antonella Parietti è una showgirl, conduttrice televisiva, opinionista e attrice. Diventa popolare negli Anni 90 con la conduzione di Galagol su Telemontecarlo. Due anni dopo presenta il festival di Sanremo con Pippo Baudo. Nel tempo partecipa a pellicole di successo come Abbronzatissimi e Saint Tropez. Ha avuto un figlio con Franco Oppini.

Michele Santoro

Nato a Salerno il 2 luglio 1951, oggi compie 71 anni

Michele Santoro è un giornalista, conduttore, autore e produttore televisivo ed ex politico italiano. Inizia la carriera in RAI, dove nel 1992 è vicedirettore del Tg3, per poi passare a Mediaset come direttore di Moby Dick. Nel 1999 torna in RAI con programmi come Circus, Sciuscià e Il raggio verde. Dopo "il diktat bulgaro" e una breve esperienza come europarlantare torna in TV e nel 2006 conduce Annozero. Nel 2012 è a La7 con Servizio Pubblico ma nel 2016 torna nuovamente in RAI.

Margot Robbie

Nata a Dalby il 2 luglio 1990, oggi compie 32 anni

Margot Elise Robbie è un'attrice e produttrice cinematografica australiana. E' conosciuta soprattutto per film come The Wolf of Wall Street, Maria regina di Scozia, Tonya, Bombshell - La voce dello scandalo, C'era una volta a... Hollywood e per il ruolo di Harley Quinn nei film della DC Comics.

Alfonso Bonafede

Nato a Mazara del Vallo il 2 luglio 1976, oggi compie 46 anni

Alfonso Bonafede è un politico e deputato del M5S ed ex ministro della Giustizia nel Governo Conte I e II. Nel 2020 diventa capo delegazione del Movimento 5 Stelle al governo. E' ricordato soprattutto per la legge Spazzacorrotti e il Codice Rosso.

Nicolò Zaniolo

Nato a Massa il 2 luglio 1999, oggi compie 23 anni

Nicolò Zaniolo è un calciatore di ruolo centrocampista cresciuto nelle giovanili dell'Inter e oggi alla Roma con cui ha vinto una Conference League. Nel 2018, ancora prima di esordire in Serie A, viene convocato dalla Nazionale maggiore. Ha avuto un figlio con Sara Scaperrotta e in passato ha avuto una relazione con Chiara Nasti.

