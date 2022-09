Compleanni oggi: i compleanni VIP del 2 settembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 2 settembre 2022

Oggi 2 settembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Salma Hayek

Nata a Coatzacoalcos il 2 settembre 1966, oggi compie 56 anni

Salma Hayek, all'anagrafe Salma del Carmen Hayek Jiménez-Pinault, è un'attrice messicana naturalizzata statunitense. Inizia la carriera in Messico con la telenovela Teresa e nel 1991 si trasferisce negli USA. Musa del registra Ricardo Rodriguez, ha partecipato a film di successo come Desperado, Wild Wild West, Dal tramonto all'alba, C'era una volta in Messico. E' stata candidata all'Oscar come miglior attrice per Frida nel 2003.

Keanu Reeves

Nato a Beirut il 2 settembre 1964, oggi compie 58 anni

Keanu Charles Reeves è un attore canadese che ha raggiunto la popolarità negli Anni 90 con film come Point Break, Speed, L'avvocato del diavolo, Jhonny Mnemonic e Piccolo Buddha e l'apice del successo con la trilogia di Matrix e la serie di Jhon Wick.

Wanna Marchi

Nata a Castel Guelfo di Bologna il 2 settembre 1942, oggi compie 80 anni

Wanna Marchi, all'anagrafe Vanna Marchi, è un personaggio televisivo. Negli Anni 80-90 era soprannominata la regina delle televendite. Nel 2001 esce l'inchiesta di Striscia la Notizia in cui la si accusa di truffa in collaborazione con il sedicente mago do Nascimento e la figlia Stefania Nobile che porterà conseguenze in tribunale. Dopo la condanna torna in TV nel 2015 con Ora parlo io sul canale iTV Italia. Le è stata dedicata una serie TV su Netflix.

Pippo Franco

Nato a Roma il 2 settembre 1940, oggi compie 82 anni

Pippo Franco, pseudonimo di Franco Pippo, è un attore, cantante, comico, conduttore televisivo, sceneggiatore, commediografo e regista teatrale. Considerato uno dei grandi esponenti della commedia italiana, è stato per anni il volto della compagnia di varietà Il Bagaglino e conduttore delle prime edizione de La Sai l'ultima?