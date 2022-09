Compleanni oggi: i compleanni VIP del 21 settembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 21 settembre 2022

Oggi 21 settembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Liam Gallagher

Nato a Manchester il 21 settembre 1972, oggi compie 50 anni

William John Paul Gallagher, conosciuto come Liam Gallagher, è un cantautore britannico. E' stato il frontamn degli Oasis, gruppo nato negli Anni 90 e in cui figurava anche il fratello Noel. Nel 2014 dopo lo scioglimento degli Oasis fonda i Beady Eye, attivi fino al 2014. Nel 2016 avvia la carriera di solista.

Mino Taveri

Nato a Brindisi il 21 settembre 1961, oggi compie 61 anni

Cosimo Taveri, meglio conosciuto come Mino Taveri, è un giornalista e conduttore televisivo. Iscritto all'albo dei giornalisti nel 1985, due anni dopo è inviato per Qui studio a voi stadio. Nel 1991 passa a Tele+2 come conduttore di Sportime. Nel 2003 passa a Sky Sport per dirigere tutti i programmi relativi alla Champions League e nel 2005 approda a Mediaset dove conduce Guida al campionato, Studio sport e Domenica stadio. Dal 2021 torna a condurre Sport Mediaset XXL.

Ivano Fossati

Nato a Genova il 21 settembre 1951, oggi compie 61 anni

Ivano Alberto Fossati è un cantautore, polistrumentista e produttore discografico. Tra i suoi più grandi successi figurano La mia banda suona il rock, Mio fratello che guardi il mondo, Jesahel, Dolce acqua e molte altre. Ha lasciato la scena musicale nel 2012 per dedicarsi alla narrativa.

Filippa Lagerback

Nata a Stoccolma il 21 settembre 1973, oggi compie 49 anni

Marika Filippa Lagerback è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana. Iniziata la carriera di fotomodella debutta in TV con lo spot della Peroni nel 1993 e poi tre anni dopo al cinema con Silenzio... si nasce. Dal 2005 affianca Fabio Fazio a Che tempo che fa. Dal 2018 è sposata con Daniele Bossari a cui ha dato una figlia.