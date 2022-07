Compleanni oggi: i compleanni VIP del 22 luglio 2022

Tutti i compleanni di oggi 22 luglio 2022

Oggi 22 luglio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Claudio Santamaria

Nato a Roma il 22 luglio 1974, oggi compie

Claudio Santamaria, all'anagrafe Claudio Santamaria Ferraro, è un attore e doppiatore. Esordisce al cinema nel 1997 con Fuochi d'artificio a cui seguono altri successi come L'ultimo bacio, Romanzo criminale, Casino Royale. Baciami ancora e altri. Nel 2016 vince il David di Donatello per il miglior attore protagonista per il film Lo chiamavano Jeeg Robot

Nina Moric

Nata a Zagabria il 22 luglio 1976, oggi compie

Nina Moric è una modella e showgirl croata naturalizzata italiana. Ottiene la celebrità per un video musicale di Ricky Martin e per essere stata notata da Gianni Versace. Debutta in TV nel 2000 con Torno sabato per poi partecipare a due edizioni de L'Isola dei Famosi. In passato si è avvicinata a Casa Pound per poi distaccarsi dal partito. E' stata sposata con Fabrizio Corona.

Selena Gomez

Nata a Grand Prairie il 22 luglio 1992, oggi compie

Selena Marie Gomez è una cantante e attrice statunitense. Inizia la carriera recitando in varie serie Disney come I maghi di Waverly. Nel 2008 forma il gruppo musicale Selena Gomze & The Scene. Nel 2010 debutta al cinema con Ramona e Beezus. E' ambasciatrice per l'UNICEF. In passato ha avuto relazioni con Justin Bieber, Nick Jonas e The Weeknd. A livello di salute soffre di lupus, che l'ha costretta a un trapianto di rene, e disturbo bipolare.

Nicola Gratteri

Nato a Gerace il 22 luglio 1958, oggi compie

Nicola Gratteri è un magistrato e saggista che si è distinto nella lotta al 'Ndrangheta per la Direzione Investigativa Antimafia. Dal 21 aprile 2016 è Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

