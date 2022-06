Fabrizio Corona annuncia il matrimonio: "A settembre sposo Sara"

Fabrizio Corona mette la testa apposto e annuncia le sue nozze con la modella Sara Barbieri

A settembre, fiori d'arancio in casa Corona. L'ex paparazzo ha annunciato che sposa la sua fidanzata da un anno Sara Barbieri. Soprattutto questa volta Fabrizio è pieno di progetti e sembrerebbe fare sul serio come ha dichiarato: "A settembre sposo Sara. Perché sposarla? Perché dò un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente... Sono un buon partito. Non sulla carta".

Dal profilo Instagram della modella non ci sono foto di coppia, lei posta solo scatti di lavoro, è una ragazza riservata e con molti anni in meno di lui. Infatti, Corona commenta: "Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un'anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita".

I due convivono già insieme al figlio di Fabrizio, Carlos avuto dalla sua ex moglie, la modella croata, Nina Moric, soprattutto lui pensa ad allargare la famiglia: "Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d'amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio".

