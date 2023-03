Compleanni oggi: i compleanni VIP del 22 marzo 2023

Tutti i compleanni di oggi 22 marzo 2023

Oggi 22 marzo sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Mario Cipollini

Nato a Lucca il 22 marzo 1967, oggi compie 56 anni

Mario Cipollini è un ex ciclista con caratteristiche da velocista. E' stato professionista dal 1989 al 2005, con una breve parentesi nel 2008, e ha vinto un campionato del mondo, una Milano-Sanremo, 42 tappe del Giro d'Italia, 12 del Tour de France e 3 alla Vuelta. Nel 2005 partecipa a Ballando con le stelle e poi nel 2015 a Si può fare! E' stato condannato a 3 anni di reclusione per maltrattamenti alla moglie Sabrina Landucci.

Fausto Bertinotti

Nato a Milano il 22 marzo 1940, oggi compie 83 anni

Fausto Bertinotti è un ex politico e sindacalista italiano. E' stato segretario di Rifondazione Comunista dal 1994 al 2006 e presidente della Camera dal 2006 al 2008. E' stato per diversi anni anche sindacalista della CGIL.

William Shatner

Nato a Montreal il 22 marzo 1931, oggi compie 92 anni

William Shatner è un attore, regista, scrittore, musicista, produttore cinematografico e televisivo canadese. Noto soprattutto per il ruolo del capitano Kirk nella serio originale di Star Trek e nei 7 film ad essa correlati, viene ricordato anche per la serie T.J. Hooker e Boston Legal, per cui ha vinto un Emmy e un Golden Globe.