Compleanni oggi: i compleanni VIP del 25 ottobre 2022

Tutti i compleanni di oggi 25 ottobre 2022

Oggi 25 ottobre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Katy Perry

Nata a Santa Barbara il 25 ottobre 1984, oggi compie 38 anni

Katy Perry, pseudonimo di Katheryn Elizabeth Hudson, è una cantautrice, attrice e doppiatrice statunitense. Ha raggiunto il successo nel 2008 con i brani I Kissed a Girl e Hot n Cold, seguiti poi da altri successi come California Gurls, Firework e Last Friday Night (T.G.I.F.) e Roar. E' stata giudice della versione inglese di X Factor. Nel 2012 esce il film autobiografico Katy Perry: Part of Me. E' stata sposata con Russel Brand e oggi ha un relazione con Orlando Bloom a cui ha dato una bambina.

Federico Chiesa

Nato a Genova il 25 ottobre 1997, oggi compie 25 anni

Federico Chiesa è un calciatore, di ruolo attaccante, oggi alla Juventus. Figlio dell'ex calciatore Enrico, è cresciuto nella Fiorentina per poi trasferirsi in bianconero nel 2020. Con la Juventus ha vinto una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia. E' stato campione d'Europa con la Nazionale nel 2021.

Marco Damilano

Nato a Roma il 25 ottobre 1968, oggi compie 54 anni

Marco Damilano è un giornalista, saggista e opinionista. E' stato direttore de l'Espresso dal 25 ottobre 2017 al 4 marzo 2022. E' stato ospite fisso di programmi come Gazebo e Propaganda Live oltre ad aver partecipato alla Maratona Mentana in più occasioni come opinionista. Dal 2022 collabora con il quotidiano Domani.