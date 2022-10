Juventus: Bremer ko (quando torna), ma Chiesa e Pogba rientrano

Bremer infortunio: out con la Juventus per 3 settimane

Max Allegri perde Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, uscito al 51' del derby vinto 1-0 sul campo del Torino (gol di Vlahovic), resterà fuori per 20 giorni.

Niente Juventus-Empoli, e addio anche ai match di Lecce, con Benfica (a Lisbona) e Psg (all'Allianz Stadium). La speranza dei bianconeri è di riavere Bremer a disposizione per Juve-Inter del 6 novembre.

"Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Bremer questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero".

Bremer (Lapresse)



Juventus, Chiesa verso il rientro

La Juventus perde Bremer, ma sta per recuperare Federico Chiesa. L'attaccante esterno, a nove mesi dall'infortunio al ginocchio, dovrebbe essere presente nel test amichevole organizzato per testare la sua tenuta fisica e capire se staff medico e di preparatori potranno dargli l'ok al rientro in campo. Se tutto andrà liscio, Allegri potrebbe convocarlo già per Juventus-Empoli. Ovviamente queste settimane pre-sosta per il Mondiale in Qatar serviranno a Chiesa per riprendere in modo graduale e prepararsi al rientro vero e proprio in buone condizioni fisiche a inizio 2023.

Juventus, Pogba in gruppo

Paul Pogba, reduce dall’infortunio al ginocchio (menisco esterno di fine luglio) lavora per tornare in campo. Il centrocampista francese della Juventus in questi giorni tornerà ad allenarsi gradualmente con il gruppo. In seno alla nazionale francese filtra ottimismo per avere il Polpo in buone condizioni per il Mondiale di calcio in Qatar, ma la sensazione è che se tutto filerà liscio, Allegri dovrebbe avere Pogba a disposizione nelle ultime partite del ciclo di ferro pre Qatar (Psg, Inter Lazio). “In questo momento Paul è entusiasta. Il suo superpotere è quello di superare le difficoltà con una forza incredibile e una grande positività. C’è stato un momento, qualche settimana fa, nel quale mi ha detto: “Rafaela basta. Io non voglio pensare più a niente, mi concentro sul mio ginocchio e sul recupero, perché voglio tornare a giocare”. E così ha fatto: sono sicura che non ha più ascoltato nessuno e non ha più sentito niente, perché lui è capace di escludere il mondo e concentrarsi solo su un obiettivo”, ha detto la sua agente Rafaela Pimenta a Tuttosport.

Di Maria infortunio: speranza per Juventus-Inter

Fronte Angel Di Maria: dopo l'infortunio muscolare subito nella trasferta di Champions League sul campo del Maccabi Haifa, il Fideo punta a tornare nel giro di 15-20 giorni. Anche nel suo caso, la speranza di Allegri è averlo in tempo per Juventus-Inter.