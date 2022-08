Compleanni oggi: i compleanni VIP del 26 agosto 2022

Tutti i compleanni di oggi 26 agosto 2022

Oggi 26 agosto sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Loredana Lecciso

Nata a Lecce il 26 agosto 1972, oggi compie 50 anni

Loredana Lecciso è un personaggio televisivo resa famosa soprattutto dalla relazione con Al Bano, a cui ha dato due figli. E' stata protagonista di programmi come I raccomandati, Domenica in, Striscia la notizia e Buona Domenica. Nel 2007 è stata ascoltata come persona informata sui fatti durante il processo Vallettopoli contro Fabrizio Corona. Ha poi partecipato a reality come La Fattoria e L'Isola dei Famosi

Nichi Vendola

Nato a Bari il 25 agosto 1958, oggi compie 64 anni

Nicola Maria Vendola, detto Nichi, è un ex politico italiano. E' statu presidente nazionale di Sinistra Ecologia Libertà, confluito poi in Sinistra Italiana, e presidente della Regione Puglia dal 2005 al 2015. Negli Anni 80 fu tra i promotori e fondatori dell'associazione Arcigay e della Lega italiana per la lotta contro l'AIDS. Dichiaratamente omosessuale ha un figlio insieme al compagno Ed Testa avuto con la maternità surrogata.

Domenico Scilipoti

Nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 26 agosto 1957, oggi compie 65 anni

Domenico Scilipoti Isgrò è un medico e politico. Ex senatore di Forza Italia, è stato segretario e cofondatore del Movimento di Responsabilità Nazionale.

Macaulay Culkin

Nato a New York il 26 agosto 1980, oggi compie 42 anni

Macaulay Carson Culkin è un attore e cantante statunitense, noto soprattutto per il ruolo da bambino di Kevin McCallister nei film Mamma, ho perso l'aereo (1990) e Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York (1992). Durante l'infanzia è stato poi molto amico di Michael Jackson. Nel 1994 prende una pausa dalla recitazione per poi tornare nel 2003 in Will and Grace e con il film Party Monster. Ha scritto un libro autobiografico nel 2006 chiamato Junior ed è cofondatore della band The Pizza Underground scioltosi nel 2018. E' inoltre editore del sito satirico Bunny Ears.