Compleanni oggi: i compleanni VIP del 26 novembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 26 novembre 2022

Oggi 26 novembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Paolo Ruffini

Nata a Livorno il 26 novembre 1978, oggi compie 44 anni

Paolo Ruffini è un attore, conduttore televisivo, regista e sceneggiatore. Debutta al cinema con Ovosodo ma ottiene la prima popolarità con il collettivo Nido del Cuculo. Nei primi anni 2000 conduce programmi come MTV On the beach, Hitlist Italia, MTV Mobile Chart e Select. Dopo una serie di cinepanettoni, nel 2011 conduce Colorado e due anni dopo esordisce al cinema come regista con Fuga di cervelli. Nel 2019 conduce La pupa e il secchione e viceversa e torna a Colorado. Ha avuto una relazione con Diana Del Bufalo.

Rosalinda Cannavò

Nata a Messina il 26 novembre 1992, oggi compie 30 anni

Rosalinda Cannavò, conosciuta anche con il nome d'arte di Adua Del Vesco, è un'attrice, cantante e modella. Nel 2012 debutta in TV con L'onore e il rispetto e nel 2014 debutta al cinema con Sapore di te. Nel 2021 partecipa al Grande Fratello VIP e abbandona lo pseudonimo di Adua Del Vesco.

Pamela Prati

Nata a Ozieri il 26 novembre 1958, oggi compie 64 anni

Pamela Prati, nata Paola Pireddu, è una soubrette, attrice ed ex modella. Ottiene la popolarità nel 1987 con diversi spettacoli del Bagaglino. Negli Anni 90 conduce alcuni programmi come La sai l'ultima? e Scherzi a parte. Nel 2001 torna al Bagaglino. Nel 2016 partecipa a L'Isola dei Famosi. Nel 2018 viene contestata per la questione Mark Caltagirone, presunto futuro marito che lei stessa ha poi ammesso di essersi inventata. Nel 2022 è concorrente al Grande Fratello VIP 7.

Letizia Moratti

Nata a Milano il 26 novembre 1949, oggi compie 73 anni

Letizia Maria Brichetto Arnaboldi, vedova Moratti è una politica e dirigente d'azienda. E' stata presidente della Rai dal 1994 al 1996 durante il primo governo Berlusconi e quello Dini. Nel secondo e terzo esecutivi guidati dal Cavaliere è stata ministra dell'Istruzione e della Ricerca (2001-2006). Ha ricoperto poi la carica di sindaco di Milano (2006-2011), presidente del cda di UBI Banca (2019-2020) e assessore al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia (2021-2022).

Leggi le ultime news su: