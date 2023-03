Compleanni oggi: i compleanni VIP del 29 marzo 2023

Tutti i compleanni di oggi 29 marzo 2023

Oggi 29 marzo sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Terence Hill

Nato a Venezia il 29 marzo 1939, oggi compie 84 anni

Terence Hill, pseudonimo di Mario Girotti, è un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. E' noto a livello internazionale per i film con Bud Spencer, insiema al quale ha ricevuto un David di Donatello alla carriera. Ha ottenuto nuova popolarità negli Anni 2000 con la serie Don Matteo.

Fabrizio Corona

Nato a Catania il 29 marzo 1974, oggi compie 49 anni

Fabrizio Maria Corona è un personaggio televisivo, imprenditore e scrittore. Figlio del giornalista Vittorio Crona ed ex partner e amministratore dell'agenzia fotografica Corona's. è stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari tra cui l'inchiesta Vallettopoli. Nel 2015 è stato condatto definitivamente in Cassazione a 13 anni e 2 mesi di reclusione. Dal 2019 è agli arresti domiciliari per motivi terapeutici. E' stato sposato con Nina Moric, da cui ha divorziato nel 2014, e ha avuto relazioni con Belen Rodriguez e Silvia Provvedi delle Donatella.

Elena Sofia Ricci

Nata a Firenze il 29 marzo 1962, oggi compie 61 anni

Elena Sofia Ricci, pseudonimo di Elena Sofia Barucchieri è un'attrice che ha vinto tre David di Donatello, di cui due per la Miglior attrice protagonista, per Ne parliamo lunedì (1990) e per Loro (2019) e uno per la Migliore attrice non protagonista, per Io e mia sorella (1988). Ha partecipato a diverse serie TV di successo come Caro maestro, Orgoglio, I Cesaroni, Don Matteo e Che Dio ci aiuti.