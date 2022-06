Compleanni oggi: i compleanni VIP del 30 giugno 2022

Tutti i compleanni di oggi 30 giugno 2022

Oggi 30 giugno sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Michael Phelps

Nato a Baltimora il 30 giugno 1985

Michael Phelps è un ex nuotatore statunitense è l'olimpionico più vincente della storia con il maggior numero di medaglie (28), medaglie d'oro (23), medaglie individuali (16) e medaglie d'oro individuali (13). SI è ritirato nel 2016 per dedicarsi alla Michael Phelps Foundation.

Mike Tyson

Nato a Brooklyn il 30 giugno 1966

Michael Gerard Tyson è un ex pugile e attore statunitense. E' stato il più giovane campione dei pesi massimi dal 1986 al 1990 con una breve parentesi nel 1996. Dopo aver perso il mondiale WBA contro Evander Holyfield, nella rivincita viene squalificato per aver morso l'orecchio dell'avversario. Si è ritirato ufficialmente nel 2002. Negli Anni 2000 è' tornato sulla ribalta anche grazie alla partecipazione ai film di Una notte da Leoni.

Silvio Orlando

Nato a Napoli il 30 giugno 1957

Silvio Orlando è un attore che ha lavorato con tutti i grandi registi del cinema italiano, da Nanni Moretti a Paolo Virzì, Pupi Avanti e Gabriele Salvatores. Nel 2016 ottiene la fama internazionale con il ruolo del cardinal Angelo Voiello nella serie The Young Pope. Ha vinto il David di Donatello come miglior attore protagonista per Ariaferma nel 2021 e per Il caimano nel 2006.

Eleonora Abbagnato

Nata a Palermo il 30 giugno 1978

Eleonora Abbagnato è una ballerina e attrice italiana. Nel 1996 entra nel corpo di ballo dell'Opéra. Nel 2007 esordisce al cinema con il film Il 7 e l'8 di Ficarra e Picone. Nel 2009 affianca Paolo Bonolis nella conduzione del Festival di Sanremo. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. Dal 2011 è sposata con l'ex calciatore Federico Balzaretti.