Compleanni oggi: i compleanni VIP del 31 gennaio 2023

Tutti i compleanni di oggi 31 gennaio 2023

Oggi 31 gennaio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Salvo Sottile

Nato a Palermo il 31 gennaio 1973, oggi compie 50 anni

Salvo Sottile, all'anagrafe Salvatore Sottile, è un giornalista, conduttore televisivo e scrittore. Nel 1992 passa in Fininvest come corrispondente da Palermo del TG5. Nel 2003 passa a Sky TV 24 per ritornare poi al TG5 due anni dopo. Nel 2010 conduce Quarto Grado e nel 2012 Quinta Colonna. Nel 2013 passa a La7 per condurre In Onda e Linea gialla. Nel 2021 conduce I fatti vostri.

Malika Ayane

Nata a Milano il 31 gennaio 1984, oggi compie 39 anni

Malika Ayane è una cantautrice che per anni ha cantato per il coro delle voci bianche del Teatro della Scala. Nel 2009 esordisce a Sanremo nella categoria Giovani arrivando seconda con Come foglie. Ha avuto esperienze anche al cinema e a teatro con il musical Evita.

Fabio Quagliarella

Nato a Castellamare di Stabia il 31 gennaio 1983, oggi compie 40 anni

Fabio Quagliarella è calciatore, di ruolo attaccant, oggi alla Sampdoria. In carriera ha vinto 3 scudetti e due Supercoppe italiane con la Juventus e ha vestito le maglie di Torino, Udine e Napoli. E' il più anziano marcatore nella storia della Nazionale italiana.

Justin Timberlake

Nato a Memphis il 31 gennaio 1981, oggi compie 42 anni

Justin Randall Timberlake è un cantautore, ballerino, attore e produttore discografico statunitense. Comincia la carriera partecipando al talent Star Search e poi al Mickey Mouse Club. Diventa poi davvero celebre come membro degli NSYNC, che poi abbandonerà ufficialmente nel 2002. Nello stesso anno pubblica il suo primo album da solista Justified per cui vince 2 Grammy. Altri 4 premi li vince con FutureSex/LoveSounds. Ha partecipato a diversi film sia come attore (Apha Dog, The Social network, In Time, etc.) che come doppiatore (Shrek terzo, Trolls). Ha avuto relazioni con Britney Spears, Cameron Diaz e oggi è sposato con Jessica Biel.