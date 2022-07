Compleanni oggi: i compleanni VIP del 5 luglio 2022

Tutti i compleanni di oggi 5 luglio 2022

Oggi 5 luglio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Alberto Gilardino

Nato a Biella il 5 luglio 1982, oggi compie 40 anni

Alberto Gilardino è un ex calciatore, di ruolo attaccante, e allenatore di calcio. In carriera ha vestito le maglie di Parma, Fiorentina e Milan, con cui ha vinto 1 Champions League, 1 Supercoppa europea e una Coppa del mondo per club. Campione del mondo con la Nazionale nel 2006, attualmente allena la Primavera del Genoa.

Gianfranco Zola

Nato a Oliena, il 5 luglio 1966, oggi compie 56 anni

Gianfranco Zola è ex calciatore, di ruolo attaccante, e allenatore di calcio. In carriera ha vestito le maglie di Napoli (1 scudetto e 1 Supercoppa italiana), Parma (Coppa Uefa e Supercoppa europea), Cagliari e Chelsea, per cui ha ricevuto l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico. Con la Nazionale ha segnato 10 gol in 35 partite. Da allenatore ha vinto l'Europa League come vice di Sarri al Chelsea. Oggi è commentatore per le gare di Champions League su Amazon Prime Video.

Giancarlo Magalli

Nato a Roma il 5 luglio 1947, oggi compie 75 anni

Giancarlo Magalli è un autore e conduttore televisivo, commediografo, sceneggiatore e doppiatore. E' stato autore di programmi di successo come Pronto Raffaella? e dal 1991 al 2021 è stato conduttore de I fatti vostri. Nel suo ultimo anno in questa trasmissione è stato condannato per diffamazione aggravata ai danni della collega Adriana Volpe,

Milo Infante

Nato a Milano il 5 luglio 1968, oggi compie 54 anni

Milo Infante è un giornalista, conduttore e autore televisivo. Nel 2001 diventa direttore responsabile di Antennatre Il Comune di Milano gli ha consegnato l'Ambrogino d'Oro. Dal 2020 conduce su Rai2 il programma di approfondimento Ore 14 dopo aver condotto altri programmi di successo come L'Italia sul 2, Buoni e cattivi e Iceberg.

Soleil Sorge

Nata a Los Angeles il 5 luglio 1994, oggi compie 28 anni

Soleil Sorge è una modella, showgirl e influencer divenuta nota al pubblico per essere stata corteggiatrice e scelta di Luca Onestini a Uomini e Donne 2017. E’ stata concorrente della casa Grande Fratello Vip 2021, opinionista a La Pupa e il Secchione Show. Nel 2022 è stata ospite speciale a l’Isola dei Famosi 2022.

